Сотни белорусов пришли попрощаться с Александром Тихановичем

Сотни белорусов, в том числе известные люди, пришли попрощаться с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем, который скончался 28 января на 65-м году жизни. Огромная очередь выстроилась перед зданием Белгосфилармонии.

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Утром в в храме Александра Невского прошло отпевание, а с 11:00 до 14:00 в Белгосфилармонии состоялась гражданская панихида. Проститься с Александром Тихановичем пришли родственники и коллеги, глава Администрации президента Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, вице-премьер Василий Жарко, министр культуры Борис Светлов и другие. Также принесли венок от имени Александра Лукашенко, передает "Еврорадио"

"Сегодня ночью не стало моего Папы… Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом, информирует... Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел, завершилась радостной встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное", - написала дочь Анастасия в своём блоге.

Александра Тихановича похоронят на Московском кладбище в Минске, рядом с могилой его отца.