В Гродно ищут мужчину, который вырвал у ребенка пакет с продуктами и убежал

В Гродно сотрудники милиции разыскивают мужчину, который вырвал у 12-летнего мальчика пакет с продуктами и скрылся. Инцидент произошел в шестом часу вечера 28 января на улице Суворова, когда семиклассник шел из магазина домой, сообщили сегодня в УВД Гродненского облисполкома.

Родители отправили мальчика в магазин, он сделал покупки и возвращался домой. Возле дома №135 к ребенку подошел неизвестный мужчина. Внезапно он вырвал у мальчика матерчатый пакет с продуктами и убежал.

Мальчик сразу же рассказал о случившемся родителям, и те обратились в милицию. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».