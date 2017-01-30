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30. 01. 2017

В Гродно ищут мужчину, который вырвал у ребенка пакет с продуктами и убежал

В Гродно сотрудники милиции разыскивают мужчину, который вырвал у 12-летнего мальчика пакет с продуктами и скрылся. Инцидент произошел в шестом часу вечера 28 января на улице Суворова, когда семиклассник шел из магазина домой, сообщили сегодня в УВД Гродненского облисполкома.

Родители отправили мальчика в магазин, он сделал покупки и возвращался домой. Возле дома №135 к ребенку подошел неизвестный мужчина. Внезапно он вырвал у мальчика матерчатый пакет с продуктами и убежал. 
 
Мальчик сразу же рассказал о случившемся родителям, и те обратились в милицию. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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