Началась проверка уровня боеготовности армии, из запаса призовут 3000 белорусов

С 30 января 2017 года в Вооруженных Силах Беларуси началась комплексная проверка уровня боевой готовности. Всего планируется проверить около 30 воинских частей и подразделений, а из запаса призовут около 3 тыс. военнообязанных, сообщили сегодня в Министерстве обороны.

В рамках проверки уровня боеготовности будут оценены элементы боевой и обеспечивающей систем Вооруженных Сил. В соответствии с замыслом к проверке будут привлечены воинские части и подразделения различных родов войск и специальных войск. Предусматривается также проверка системы противовоздушной обороны полетами контрольных целей.

«Мероприятие плановое, хотя и содержит элемент внезапности для привлекаемых к проверке. Для них будет создаваться динамичная обстановка, которая потребует неординарных подходов к решению учебно-боевых задач, детального знания вооружения и военной техники, умения быстро ориентироваться в условиях ограниченности по времени и информации», - отметили в Минобороны.

Запланированные мероприятия пройдут в сложных условиях зимы. Это позволит проверить способность систем технического и тылового обеспечения качественно выполнить задачи по обеспечению исправности функционирования вооружения и военной техники и доведения до войск норм довольствия.