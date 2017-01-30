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30. 01. 2017

Совмин утвердил список социально значимых товаров с регулируемыми ценами

27 января 2017 года Совет Министров своим постановлением №81 утвердил перечень социально значимых товаров, цены на которые могут регулировать по решению Мингорисполкома и областных исполкомов. При этом цены на свежие овощи будут регулироваться не более 90 дней в течение года, отметили в пресс-службе белорусского правительства.

В список социально значимых товаров с регулируемыми ценами вошли свежие картофель, столовые свекла и морковь, белокочанная капуста и репчатый лук. Однако цены на них не регулируются, если овощи откалиброваны, помыты и расфасованы в перфорированные пакеты или сетчатую тару.
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