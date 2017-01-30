Лента RSS
Подписаться на ленту
30 января 2017, понедельник, 19:31
-4°C
Завтра -4°C
-4°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
30. 01. 2017

Около двух десятков предпринимателей устроили пикет возле Минэкономики

Источник фото: Onliner.by

Около двух десятков индивидуальных предпринимателей провели сегодня пикет возле здания Министерства экономики, где проходило заседание рабочей группы по вопросам деятельности ИП. На нем обсуждалось требование об упрощении предпринимательской деятельности в Беларуси.

смотрите также От белорусских предпринимателей требуют доплатить якобы неуплаченные налоги
Индивидуальные предприниматели продолжают настаивать на возвращении к прежним условиям работы, без сертификатов качества товара. По словам главы РОО «Перспектива» Анатолия Шумченко, указ №222 «несет угрозу жизненным интересам предпринимателей», пишет Onliner.by. Он настаивает на принятии разработанного «Перспективой» проекта указа. 
 
В этом документе предлагается разрешить ИП торговать товарами, ввезенных из стран ЕАЭС без сертификатов, дать льготное налогообложение тем, кто продает непродовольственные товары белорусского производства. Также в нем предлагается дать возможность ИП, занятым в розничной торговле, платить фиксированный сбор вместо налогов.
 
После заседания Шумченко заявил, что конструктивного диалога не получилось: «Нас не поддержали и даже не дали высказаться. Мы покинули рабочую группы при Министерстве экономики по разрешению проблемных вопросов, потому что она превратилась в семинар без действий».
Это Интересно
Вопрос специалисту
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.