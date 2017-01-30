Около двух десятков предпринимателей устроили пикет возле Минэкономики

Около двух десятков индивидуальных предпринимателей провели сегодня пикет возле здания Министерства экономики, где проходило заседание рабочей группы по вопросам деятельности ИП. На нем обсуждалось требование об упрощении предпринимательской деятельности в Беларуси.

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Индивидуальные предприниматели продолжают настаивать на возвращении к прежним условиям работы, без сертификатов качества товара. По словам главы РОО «Перспектива» Анатолия Шумченко, указ №222 «несет угрозу жизненным интересам предпринимателей», пишет Onliner.by . Он настаивает на принятии разработанного «Перспективой» проекта указа.

В этом документе предлагается разрешить ИП торговать товарами, ввезенных из стран ЕАЭС без сертификатов, дать льготное налогообложение тем, кто продает непродовольственные товары белорусского производства. Также в нем предлагается дать возможность ИП, занятым в розничной торговле, платить фиксированный сбор вместо налогов.

После заседания Шумченко заявил, что конструктивного диалога не получилось: «Нас не поддержали и даже не дали высказаться. Мы покинули рабочую группы при Министерстве экономики по разрешению проблемных вопросов, потому что она превратилась в семинар без действий».