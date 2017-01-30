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30. 01. 2017

Беларусь ограничила ввоз свинины из Украины и птицы из Германии

С 31 января Беларусь вводит ограничения на ввоз свинины из Донецкой области Украины в связи с тем, что там зарегистрированы заболевания животных африканской чумой свиней. Об этом сегодня сообщили в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

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В связи со вспышкой АЧС Беларусь временно отменяет поставки из Донецкой области живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев. Аналогичные ограничения вводится в отношении кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения.
 
Также в департаменте Минсельхозпрода сообщили об ограничении с 31 января поставок птицы из Германии по причине птичьего гриппа. «По данным Международного эпизоотического бюро, в ряде административных территорий Германии зарегистрировано 8 303 случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом», - отмечается в сообщении. 
 
В связи с этим вводится запрет на ввоз из Германии живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы и растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), пишет БелТА.
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