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30. 01. 2017

В Могилеве осудят трех парней, осквернивших памятник жертвам холокоста

Источник фото: Следственный комитет

В Могилеве осудят трех молодых местных жителей (двое – несовершеннолетние), которые осквернили камень-памятник «В память о евреях Могилева – жертвах нацизма». Их обвинили в злостном хулиганстве и взяли под стражу, сообщила сегодня, 30 января, официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По словам Оксаны Соленюк, могилевские следователи расследовали уголовное дело в отношении трех юных хулиганов,  16, 17 и 19 лет. В ночь на 19 ноября 2016 года юноши облили черной краской памятный знак «В память о евреях Могилева — жертвах нацизма».
 
Их действия были квалифицированы следствием как злостное хулиганство (ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса). Поскольку двум обвиняемым нет 18 лет, на старшего товарища также завели уголовное дело за вовлечение несовершеннолетнего в преступление.
 
В результате Могилевской еврейской общине был причинен ущерб в размере 1000 рублей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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