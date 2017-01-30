В Горках машина скорой помощи столкнулась с микроавтобусом

Утром 29 января на пересечении улиц Мичурина и Советской в Горках произошло столкновение машины скорой помощи и микроавтобуса. В ДТП пострадала 57-летняя женщина, которая ехала в машине «скорой» в качестве пассажира, сообщили сегодня в управлении Госавтоинспекции УВД Могилевского облисполкома.

По сведениям инспекторов, авария произошла на перекрестке в 11:00 29 января. Скорая помощь ехала по улице с включенными маячками и сиреной, везя пациента в больницу. При выезде на главную дорогу «УАЗ» столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген», за рулем которого ехал 53-летний могилевчанин.

В результате ДТП пострадала 57-летняя жительница Горок, которая ехала в машине службы 103 в качестве пассажира. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.