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30. 01. 2017

В Горках машина скорой помощи столкнулась с микроавтобусом

Источник фото: УВД Могилевского облисполкома

Утром 29 января на пересечении улиц Мичурина и Советской в Горках произошло столкновение машины скорой помощи и микроавтобуса. В ДТП пострадала 57-летняя женщина, которая ехала в машине «скорой» в качестве пассажира, сообщили сегодня в управлении Госавтоинспекции УВД Могилевского облисполкома.

По сведениям инспекторов, авария произошла на перекрестке в 11:00 29 января. Скорая помощь ехала по улице с включенными маячками и сиреной, везя пациента в больницу. При выезде на главную дорогу «УАЗ» столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген», за рулем которого ехал 53-летний могилевчанин.
 
В результате ДТП пострадала 57-летняя жительница Горок,  которая ехала в машине службы 103 в качестве пассажира. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

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