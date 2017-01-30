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30. 01. 2017

В Вооруженных Силах Беларуси началась проверка уровня боевой готовности

Сегодня, 30 января, в Вооруженных Силах Беларуси началась комплексная проверка уровня боеготовности. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, всего планируется проинспектировать около 30 воинских частей и подразделений. Из запаса будут призвано около трех тысяч военнообязанных.

Проверять элементы боевой и обеспечивающей систем Вооруженных Сил Беларуси будут под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Олега Белоконева. По его словам, для некоторых соединений войск это мероприятие будет внезапным.  
 
Учения пройдут в сложных условиях зимы, что позволит на деле проверить работу вооружения и военной техники. Во главе угла также стоят вопросы контроля за обеспечением безопасности службы. Кроме того, предусматривается проверка системы противовоздушной обороны полетами контрольных целей.
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