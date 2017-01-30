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30. 01. 2017

Брестские спасатели нашли в мусоровозе радиоактивный подгузник‍

Источник фото: МЧС

В минувшую пятницу, 27.01.2017 года, на мусороперерабатывающем заводе в Бресте работники МЧС обнаружили и изъяли радиоактивный одноразовый подгузник, излучение которого превышало норму в 37 раз. Как сообщили сегодня в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в подгузнике находился йод-131.

В четвертом часу дня в службу 101 обратились работники брестского мусороперерабатывающего завода. Они сообщили, что в мусоровозе, проехавшем через  контрольную рампу, зафиксировано превышение фона ионизирующего излучения. 
 
В ходе осмотра и сортировки мусора из кузова спасатели нашли пакет с одноразовым подгузником, радиоактивный фон которого превышал норму в 37 раз - показания были 7,5 мкзВ/ч. Предварительный анализ вещества показал, что в нем находится йод-131, период полураспада которого составляет 8 суток.
 
Работники МЧС изъяли и утилизировали этот радиоактивный подгузник.
 

  • Регионы:
  • Брест
  • Предприятия и ведомства:
  • МЧС
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