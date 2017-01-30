В Беларуси цены на свежие овощи будут регулировать не более 90 дней в году

По решению белорусского правительства цены на свежие овощи, которые входят в перечень социально значимых товаров, будут регулироваться не более 90 дней в течение одного года. Это следует из постановления Совета Министров №81 от 27 января 2017 года.

Перечень социально значимых товаров, цены на которые могут регулироваться Мингорисполкомом и облисполкомами, был дополнен. В него вошли свежие картофель, столовые свекла и морковь, белокочанная капуста и репчатый лук.

При этом отмечается, что цены на них будут находиться под контролем государства не более трех месяцев в году. Ранее стоимость этих овощей регулировались властями в течение всего года.

В постановлении уточняется, что к социально значимым товарам не относятся овощи «откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора».