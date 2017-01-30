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30. 01. 2017

В Беларуси цены на свежие овощи будут регулировать не более 90 дней в году

По решению белорусского правительства цены на свежие овощи, которые входят в перечень социально значимых товаров, будут регулироваться не более 90 дней в течение одного года. Это следует из постановления Совета Министров №81 от 27 января 2017 года.

Перечень социально значимых товаров, цены на которые могут регулироваться Мингорисполкомом и облисполкомами, был дополнен. В него вошли свежие картофель, столовые свекла и морковь, белокочанная капуста и репчатый лук.
 
При этом отмечается, что цены на них будут находиться под контролем государства не более трех месяцев в году. Ранее стоимость этих овощей регулировались властями в течение всего года.
 
В постановлении уточняется, что к социально значимым товарам не относятся овощи «откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора». 
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