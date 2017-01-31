За ночные гонки по Гомелю на пьяного водителя составили 21 протокол

Ночью 28 января в Гомеле шесть экипажей ГАИ гонялись за пьяным водителем автомобиля «Жигули», у которого не было прав. Ночные гонки завершились для 42-летнего мужчины 21 административным протоколом, по которым ему грозит до 4600 рублей штрафа (около 2300 долларов). Автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку и наложили на него арест.

События разворачивались в ночь с 28 на 29 января в Советском районе города, сообщили в ГАИ Гомельской области. На улице Сосновой инспекторы обратили внимание на автомобиль «Жигули», который вилял по дороге из стороны в сторону, и подали водителю знак, чтобы тот остановился. Однако мужчина лишь увеличил скорость и попытался скрыться.

К преследованию нарушителя подключились еще несколько экипажей ГАИ. Водитель ВАЗа то и дело выезжал на встречную полосу, совершал обгоны в запрещенном месте и проезжал на красный сигнал светофора. Чтобы его остановить, милиционеры применили заграждение «Лиана». В общей сложности гонки длилась более 15 минут. Когда авто остановилось, водитель попытался убежать, но вскоре был задержан, несмотря на сопротивление.

Оказалось, что гомельчанин был пьян и не имел водительского удостоверения. Ранее он 50 раз привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения.