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31. 01. 2017

За ночные гонки по Гомелю на пьяного водителя составили 21 протокол

Источник фото: Onliner.by

Ночью 28 января в Гомеле шесть экипажей ГАИ гонялись за пьяным водителем автомобиля «Жигули», у которого не было прав. Ночные гонки завершились для 42-летнего мужчины 21 административным протоколом, по которым ему грозит до 4600 рублей штрафа (около 2300 долларов). Автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку и наложили на него арест.

События разворачивались в ночь с 28 на 29 января в Советском районе города, сообщили в ГАИ Гомельской области. На улице Сосновой инспекторы обратили внимание на автомобиль «Жигули», который вилял по дороге из стороны в сторону, и подали водителю знак, чтобы тот остановился. Однако мужчина лишь увеличил скорость и попытался скрыться. 
 
К преследованию нарушителя подключились еще несколько экипажей ГАИ. Водитель ВАЗа то и дело выезжал на встречную полосу, совершал обгоны в запрещенном месте и проезжал на красный сигнал светофора. Чтобы его остановить, милиционеры применили заграждение «Лиана». В общей сложности гонки длилась более 15 минут. Когда авто остановилось, водитель попытался убежать, но вскоре был задержан, несмотря на сопротивление. 
 
Оказалось, что гомельчанин был пьян и не имел водительского удостоверения. Ранее он 50 раз привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения.
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