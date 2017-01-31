Посольство США в Беларуси объявило об изменениях в порядке выдачи виз

Указ об иммиграционной политике, подписанный 27 января президентом США Дональдом Трампом, повлиял на порядок выдачи виз гражданам Беларуси. 30 января в посольстве США в Беларуси сообщили об изменениях в правилах обращения за визами.
- дипломатические визы категории A и G,
- студенческие визы F и M,
- визы посетителей по обмену J (кроме визы «Летняя работа и путешествия»),
- визы для гостей диппредставительств (родственников белорусских дипломатов),
- программы и поездки, которые спонсирует американское правительство,
- заявления от граждан старше 70 лет, которые планируют поездку в США в туристических целях или для посещения родственников и друзей,
- рабочие визы P (для артистов и спортсменов) и О (для работников с выдающимися способностями).
новость
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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