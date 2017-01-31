Посольство США в Беларуси объявило об изменениях в порядке выдачи виз

Указ об иммиграционной политике, подписанный 27 января президентом США Дональдом Трампом, повлиял на порядок выдачи виз гражданам Беларуси. 30 января в посольстве США в Беларуси сообщили об изменениях в правилах обращения за визами.

Теперь обновить американскую визу в Минске смогут те, у кого она закончилась менее 12 месяцев назад. Всем остальным необходимо обращаться в посольства США в других странах. В посольстве обратили внимание, что это требование не распространяется на:

дипломатические визы категории A и G,

студенческие визы F и M,

визы посетителей по обмену J (кроме визы «Летняя работа и путешествия»),

визы для гостей диппредставительств (родственников белорусских дипломатов),

программы и поездки, которые спонсирует американское правительство,

заявления от граждан старше 70 лет, которые планируют поездку в США в туристических целях или для посещения родственников и друзей,

рабочие визы P (для артистов и спортсменов) и О (для работников с выдающимися способностями).

Всем остальным рекомендуется обращаться за визами в посольства США в Москве, Киеве, Варшаве, Вильнюсе, Риге, Таллине или в американское генконсульство в Санкт-Петербурге.

Изменения в порядке выдачи виз связаны с иммиграционным указом президента США Дональда Трампа, подписанном на днях. Согласно ему, теперь все граждане должны будут проходить собеседование для получения визы. Кроме того, на 120 дней приостанавливается американская программа приема беженцев, на 90 дней запрещается въезд в США гражданам ряда стран, за исключением дипломатов.