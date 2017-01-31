В Витебске микроавтобус вылетел на тротуар и сбил четырех пешеходов

Утром 31 января на пересечении улицы Ленина и проспекта Фрунзе в Витебске произошло крупное ДТП. Микроавтобус Mercedes врезался в легковую машину Volvo, а затем сбил на тротуаре четырех пешеходов, которые стояли возле пешеходного перехода в ожидании зеленого сигнала светофора.

Дорожная авария произошла около 10:00 на площади Свободы. Очевидцы сообщают, что после столкновения с Volvo микроавтобус Mercedes сбил четырех пешеходов. Пострадавших мужчину и трех женщин забрали с места происшествия в больницу на автомобиле скорой помощи. По предварительной информации, у двоих из них имеются серьезные повреждения.

После того, как Mercedes сбил людей на тротуаре, он врезался в припаркованный на стоянке Geely. По словам водителя этой машины, одну из женщин буквально протащило ему под капот.

По сведениям ГАИ Витебской области, оба водителя утверждают, что ехали на разрешающий сигнал светофора. Никто из водителей, участвовавших в ДТП, не пострадал.