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31. 01. 2017

В Кричеве задержали валютчика, заработавшего за полтора года более $25 тыс

Сотрудники милиции задержали в Кричеве (Могилевская область) валютного махинатора, который за полтора года незаконно заработал более 50 тысяч рублей, или около 25 тысяч долларов в эквиваленте. Об этом 31 января сообщили в Министерстве внутренних дел.

Безработный житель Кричева зарабатывал на незаконных валютно-обменных операциях с января 2015 года по июнь 2016-го. Его доход составил 507,3 млн неденоминированных рублей. 
 
Кричевские следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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