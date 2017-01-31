В Минске протестовавшую женщину сняли с башенного крана‍

Утром 31 января сотрудники МЧС сняли с башенного крана на стройке «Олимпик Парка» на улице Ржавецкой в Минске женщину, которая забралась туда с белорусским флагом, требуя справедливой компенсации за снос своего дома. Ей пообещали отвезти на переговоры с главой Мингорисполкома Андреем Шорцем.

Жительница Минска проиграла несколько судов по поводу компенсации за снос дома и от отчаяния залезла на башенный кран, угрожая спрыгнуть вниз, если не будет обеспечена, по ее мнению, компенсация. Ее дом должен был снести застройщик «Тапас» под строительство «Олимпик парка» и компенсировать жильцам снос.

Сообщается, что на 116 квадратных метрах в доме Галины Игнатович живут 11 человек – сама женщина, два ее сына с женами и детьми, бывший муж с новой супругой. По суду им выделили три квартиры, но семейство требует, чтобы им выделили две квартиры для сыновей и дали денежную компенсацию для Галины и ее бывшего супруга. Сегодня судебные исполнители должны были их всех выселить.

Несколько спасателей поднялись с помощью лестницы на башенный кран, обвязали женщину тросом и спустили на землю. Позднее стало известно, что родственники отправились на переговоры к мэру города. В итоге Андрей Шорец распорядился перенести дату сноса дома на 6 февраля.