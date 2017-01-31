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31. 01. 2017

В Минске ищут мужчину, ограбившего обменный пункт под угрозой взрыва

Источник фото: ГУВД

Во вторник, 31 января, в ГУВД Мингорисполкома сообщили о розыске мужчины, который ограбил обменный пункт, угрожая применить взрывное устройство. Инцидент произошел утром 22 января в обменном пункте одного из банков, расположенного на улице Якуба Коласа. Мужчине удалось завладеть крупной суммой денег.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома объявили грабителя в розыск и попросили граждан, узнавших его на фото и видео, позвонить по телефонам +375 (29) 344-76-32, +375 (29) 159-02-01 или 102. 
 
На вид разыскиваемому около 25 лет, рост около 175 сантиметров, среднее телосложение. На нем была темная болоньевая куртка с капюшоном фирмы Puma, светло-серая байка с капюшоном, в верхней части которого есть логотип в виде треугольника, черная вязаная шапка, черные спортивные штаны с лампасами светлого цвета, черные кроссовки с рисунком белого цвета. Имел черную сумку через плечо.
 
 
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