Чиновники отложили выселение семьи, из-за которого минчанка залезла на кран

Выселение семьи из дома, подлежащего сносу в связи со строительством "Олимпик Парка" в Минске, отложили до 6 февраля 2017 года. Таков результат протеста минчанки Галины Игнатович, которая сегодня залезла на башенный кран на стройплощадке и требовала справедливой компенсации за снос жилища, угрожая спрыгнуть вниз.

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Родственники женщины сегодня встретились с мэром города Андреем Шорцем. "Было принято решение отложить исполнительные действия по этому дому до 6 февраля", - рассказала пресс-секретарь Мингорисполкома Елена Мохор.

По ее словам, 6 февраля пройдет заседание суда Центрального района Минска, на которой будет рассмотрен вопрос в отношении второй супруги бывшего собственника, единственной зарегистрированной в этом доме, пишет БелТА . Общая площадь дома, в которой проживала Галина Игнатович, двое ее сыновей с женами и детьми, а также бывший муж с новой супругой (11 человек), составляет 116 квадратных метров.

1 декабря суд постановил предоставить собственникам три двухкомнатные квартиры общей площадью 151 кв.м. От предложенной компенсации они отказались, требуя предоставить две квартиры сыновьям и денежную компенсацию Галине и ее бывшему супругу.