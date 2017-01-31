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31. 01. 2017

Чиновники отложили выселение семьи, из-за которого минчанка залезла на кран

Источник фото: Советская Белоруссия

Выселение семьи из дома, подлежащего сносу в связи со строительством "Олимпик Парка" в Минске, отложили до 6 февраля 2017 года. Таков результат протеста минчанки Галины Игнатович, которая сегодня залезла на башенный кран на стройплощадке и требовала справедливой компенсации за снос жилища, угрожая спрыгнуть вниз.

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Родственники женщины сегодня встретились с мэром города Андреем Шорцем. "Было принято решение отложить исполнительные действия по этому дому до 6 февраля", - рассказала пресс-секретарь Мингорисполкома Елена Мохор. 
 
По ее словам, 6 февраля пройдет заседание суда Центрального района Минска, на которой будет рассмотрен вопрос в отношении второй супруги бывшего собственника, единственной зарегистрированной в этом доме, пишет БелТА. Общая площадь дома, в которой проживала Галина Игнатович, двое ее сыновей с женами и детьми, а также бывший муж с новой супругой (11 человек), составляет 116 квадратных метров. 
 
1 декабря суд постановил предоставить собственникам три двухкомнатные квартиры общей площадью 151 кв.м. От предложенной компенсации они отказались, требуя предоставить две квартиры сыновьям и денежную компенсацию Галине и ее бывшему супругу.
 
Галина Игнатович провела на башенном кране около четырех часов. Внезапно ей стало плохо, и спасатели спустили ее вниз. Затем ее посадили в машину «скорой» и увезли в больницу. По словам ее сына, женщина сейчас находится в плохом состоянии, сообщает "Еврорадио".
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