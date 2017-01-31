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31. 01. 2017

МВД: Беларусь не пропустит в Россию иностранцев без виз и террористов

Беларусь не допустит проникновения на территорию России иностранных граждан без виз. Об этом заявил начальник департамента по миграции и гражданству МВД Алексей Бегун, комментируя введенный недавно пятидневный безвизовый режим для иностранных туристов, прибывающих через национальный аэропорт Минск.

По словам Алексея Бегуна, при принятии решения о введении безвизового режима были оценены все риски и угрозы, которые он несет для Беларуси и Российской Федерации. Так, в перечне стран, на которые он распространяется, нет государств, граждане которых могут представлять террористическую угрозу. Некоторые из них могут использовать поддельные или украденные документы, но и этот момент был учтен, пишет ТАСС.
 
«У нас есть механизмы для того, чтобы провести углубленную проверку и выявить нарушителя», - пояснил глава департамента.
 
Кроме того, сотрудники милиции будут контролировать авиарейсы, которые будут следовать в Россию, чтобы на них не было транзитных пассажиров, которым нельзя выезжать в соседнее государство. По прибытию в Минск иностранцам будут подробно объяснять правила безвизового пребывания в стране. При этом правоохранители будут контролировать режим въезда и выезда каждого туриста. 
 
«Если он не выехал в течение пяти суток, то мы будем проверять его по всем информационным массивам и устанавливать его местонахождение, в том числе, проверять возможность его выезда на территорию Российской Федерации», - отметил Бегун.
 
В случае нарушения порядка въезда гражданину грозит штраф или депортация, а также отказ на последующий въезд в течение 5 лет и включение в список нежелательных лиц для въезда в Беларусь и РФ.
 
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