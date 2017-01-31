Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2017, вторник, 16:41
-4°C
Завтра -3°C
-4°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
31. 01. 2017

В Минске мужчина ограбил обменник, угрожая взрывом

Источник фото: ГУВД

Утром 22 января 2017 года в Минске неизвестный мужчина похитил крупную сумму денег из обменника под угрозой применить взрывчатку. Инцидент произошел в обменном пункте одного из столичных банков, который расположен на улице Якуба Коласа, сообщили сегодня в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники милиции устанавливают личность грабителя и просят граждан помочь в этом. Всем, кто узнал мужчину на фотографиях и видеозаписи, следует позвонить по телефонам +375 (29) 344-76-32, +375 (29) 159-02-01 или 102.
 

Это Интересно
Вопрос специалисту
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.