В Минске погибла 14-летняя школьница. СК возбудил дело за доведение до самоубийства

В Минске сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летней учащейся столичной гимназии №11. Трагический случай произошел сегодня днем в Советском районе, возле жилого дома рядом с учреждением образования.

Тело 14-летней девочки, учащейся 9-го класса гимназии №11, с признаками падения с высоты обнаружили около жилого дома. Сейчас Следственный комитет разбирается в обстоятельства гибели несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» (ч. 1 ст. 145 УК).

Следователи уже осмотрели место происшествия и сейчас опрашивают родственников, соседей, одноклассников и учителей гимназии. Учеников гимназии, в которой обучалась девочка, сегодня отпустили с уроков.