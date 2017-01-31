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31. 01. 2017

В Минске погибла 14-летняя школьница. СК возбудил дело за доведение до самоубийства

В Минске сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летней учащейся столичной гимназии №11. Трагический случай произошел сегодня днем в Советском районе, возле жилого дома рядом с учреждением образования.

Тело 14-летней девочки, учащейся 9-го класса гимназии №11, с признаками падения с высоты обнаружили около жилого дома. Сейчас Следственный комитет разбирается в обстоятельства гибели несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» (ч. 1 ст. 145 УК).
 
Следователи уже осмотрели место происшествия и сейчас опрашивают родственников, соседей, одноклассников и учителей гимназии. Учеников гимназии, в которой обучалась девочка, сегодня отпустили с уроков.
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