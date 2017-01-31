В Витебске директор турфирмы 10 лет присваивала деньги клиентов

В Витебске директор туристического агентства в течение десяти лет присваивала деньги клиентов – всего более 235 тысяч рублей. 51-летняя женщина обвиняется в покушении на завладение имуществом путем обмана и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили 31 января в УСК по Витебской области.

Витебские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора турфирмы. С декабря 2007 года по август 2016-го эта женщина выманила в долг у 15 витебчан 193 тыс. долларов и 11 тыс. евро, а также попыталась получить займ еще на 3 тысяч долларов. С помощью этих денег обвиняемая развивала ресторанный и туристический бизнес, но возвращать долги не собиралась.

Помимо этого, директор турфирмы обманывала и своих клиентов, отмечают в УСК. Она получила деньги от граждан, но турпакет стоимостью 343,5 рублей так и не приобрела. Еще она завладела деньгами 43 граждан и одной организации, и пыталась завладеть деньгами одного из потерпевших на общую сумму более 95 200 рублей под предлогом оказания туристических услуг. Также следователи установили факты хищения в июле-августе 2016 года денежных средств в сумме более 11 400 рублей, которые туристы передали ей в качестве оплаты за услуги.

Обвиняемая находится под стражей, имущество в офисе турфирмы и автомобиль Great Wall Haval M4 арестованы. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.