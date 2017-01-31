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31. 01. 2017

1 февраля на "Комаровке" в Минске цены на товары снизят на 20%

Завтра, 1 февраля, на Комаровском рынке в Минске будут продавать разные группы товаров со скидкой 20%. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Стоимость будет снижена на 20% на ряд товаров: овощи и фрукты, колбасные изделия, птицу и полуфабрикат из мяса птицы, свежемороженую рыбу, полуфабрикат мясной, соления, специи, сухофрукты и орехи, кондитерские изделия, в том числе собственного производства, бакалейные, косметические товары. На обеденное меню в столовой также будет действовать скидка 20%.
 
Также в главном управлении потребительского рынка отметили, что при низких температурах воздуха плодоовощную продукцию продают только на торговых местах в административно – хозяйственном корпусе и в торговых рядах крытой части рынка.
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