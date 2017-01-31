Оппозиция хочет завершить "Чернобыльский шлях" митингом у Администрации президента

31 января в Минске оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» провел круглый стол, на котором оппозиционные лидеры, экологи и общественные активисты обсудили строительство БелАЭС и проведению «Чернобыльского шляха» в этом году. Участники заседания предложили организовать акцию под лозунгом «Стоп АЭС в Беларуси!» и провести митинг возле Администрации президента или Дома правительства.

Участники круглого стола пришли к единому мнению, что строительство атомной электростанции в Островце должно быть немедленно остановлено, передает БелаПАН . В обращении к властям Беларуси они напомнили об опасности строительной площадки АЭС и о ряде случаев и инцидентов, произошедших там за последнее время.

По их словам, эти случаи подтверждают «самые мрачные прогнозы и тревоги экспертов, наблюдателей, экологов и жителей Беларуси: запуск АЭС в Островце может вылиться в катастрофу и для нашей страны, и для стран Европы». В связи с этим участники встречи призвали власти прекратить строительство опасного объекта. Также они предложили провести в Минске международную конференцию, на которой можно было бы разработать и обсудить пути по остановке строительства АЭС.

Сопредседатель БХД Павел Северинец сообщил, что оргкомитет по проведению «Чернобыльского шляха-2017» соберется в Минске 15 февраля. Он предложил сменить место проведения финального митинга: «не у каплички возле площади Бангалор, куда нас постоянно отправляют власти, а, возможно, у Администрации президента или возле здания Совета министров, чтобы сказать в лицо о проблеме».