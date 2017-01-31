Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2017, вторник, 18:12
-5°C
Завтра -3°C
-5°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
31. 01. 2017

Оппозиция хочет завершить "Чернобыльский шлях" митингом у Администрации президента

31 января в Минске оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» провел круглый стол, на котором оппозиционные лидеры, экологи и общественные активисты обсудили строительство БелАЭС и проведению «Чернобыльского шляха» в этом году. Участники заседания предложили организовать акцию под лозунгом «Стоп АЭС в Беларуси!» и провести митинг возле Администрации президента или Дома правительства.

Участники круглого стола пришли к единому мнению, что строительство атомной электростанции в Островце должно быть немедленно остановлено, передает БелаПАН. В обращении к властям Беларуси они напомнили об опасности строительной площадки АЭС и о ряде случаев и инцидентов, произошедших там за последнее время. 
 
По их словам, эти случаи подтверждают «самые мрачные прогнозы и тревоги экспертов, наблюдателей, экологов и жителей Беларуси: запуск АЭС в Островце может вылиться в катастрофу и для нашей страны, и для стран Европы». В связи с этим участники встречи призвали власти прекратить строительство опасного объекта. Также они предложили провести в Минске международную конференцию, на которой можно было бы разработать и обсудить пути по остановке строительства АЭС.
 
Сопредседатель БХД Павел Северинец сообщил, что оргкомитет по проведению «Чернобыльского шляха-2017» соберется в Минске 15 февраля. Он предложил сменить место проведения финального митинга: «не у каплички возле площади Бангалор, куда нас постоянно отправляют власти, а, возможно, у Администрации президента или возле здания Совета министров, чтобы сказать в лицо о проблеме».
Это Интересно
Вопрос специалисту
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.