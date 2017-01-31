В Минске 14-летняя гимназистка спрыгнула с многоэтажки и погибла

Утром 31 января 2017 года во дворе одного из домов на улице Славинского в Минске обнаружили тело четырнадцатилетней учащейся гимназии с признаками падения с высоты. В Минском городском управлении Следственного комитета сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» (ч.1 ст. 145 УК).

Тело девятиклассницы нашли возле подъезда дома №43, который находится рядом с гимназией №11, где училась погибшая девочка. Предварительно установлено, что она упала с четырнадцатого этажа дома.

Столичные следователи осмотрели место трагедии и приступили к опросу родственников и знакомых погибшей.