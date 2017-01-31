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31. 01. 2017

В Беларуси планируют увеличить штрафы за ненадлежащую рекламу лекарств

Источник фото: ByMedia.net

В Беларуси могут увеличить штрафы за ненадлежащую рекламу медицинских препаратов. О возможных изменениях в Кодекс об административных нарушениях 31 января сообщила начальник сектора управления Министерства антимонопольного регулирования Инна Гаврильчик

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По ее словам, планируется увеличить штраф за рекламу о лечебных свойствах нелекарственных средств, а также за несогласование рекламы с Министерством здравоохранения. И это касается размещения рекламы на любой площадке, в том числе в социальных сетях.
 
Планируется, что штрафы за ненадлежащую рекламу лекарств для физических лиц составят 10-50 базовых величин, для ИП – 30-100, для юридических лиц – 40-200. По словам Инны Гаврильчик, сейчас ИП уплачивает штраф в размере 10-40 базовых, а юрлицо – не более 50. 
 
По закону торговля лекарствами в Беларуси может осуществляться только через аптеки. Реализация любых препаратов, в том числе биологически активных добавок, в интернете незаконна. За размещение такой рекламы к административной ответственности привлекут не только рекламодателя, но и владельца сайта.
 
Представитель МАРТа подчеркнула, что объявление о продаже неиспользованных лекарств на форумах или соцсетях также считается рекламой. Авторов подобных объявлений могут оштрафовать на сумму от 5 до 30 базовых величин. Но если медпрепарат отдается даром, то это не является рекламой.
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