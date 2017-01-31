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31. 01. 2017

Родственники забрали из больницы минчанку, протестовавшую на башенном кране

Родственники забрали из больницы пенсионерку из Минска Галину Игнатович, которая сегодня прославилась на всю Беларусь. В 8 часов утра женщина залезла на башенный кран и угрожала сброситься вниз в знак протеста против несправедливой, по ее мнению, компенсации за снос дома.

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Сотрудники милиции и спасатели сняли со строительного крана протестовавшую минчанку только тогда, когда она почувствовала себя плохо. К тому времени она просидела там более трех часов. Ее доставили в больницу скорой помощи. По словам невестки Галины Игнатович, у нее поднялось давление, был гипертонический криз. 
 
Женщина вместе с мужем отправились в больницу, чтобы передать ей вещи для госпитализации. Однако они заметили там бригаду из психиатрической больницы и поспешили забрать мать из приемного покоя. «Она же ведь не сумасшедшая, угрозы для себя и для общества не представляет», - цитирует ее TUT.by.
 
В данный момент семья Игнатович готовит надзорную жалобу. Они по-прежнему не собираются соглашаться на условия застройщика. Как ранее сообщал Телеграф, после такого поступка женщины власти Минска распорядились отложить выселение минчан до 6 февраля.
 
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