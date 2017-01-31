К 2020 году в Беларуси планируют создать более 70 высокодоходных производств

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, подписав соответствующий указ. В результате ее выполнения к 2020 году в стране планируется создать более 70 высокодоходных экспортно ориентированных производств и около 9 тысяч новых рабочих мест.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, целью госпрограммы является обеспечение качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики. В нее включили 75 проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси. Они будут реализованы в машиностроении, строительстве, электронике, нефтехимии, энергетике, транспорте, медицине и сельском хозяйстве.

Также указ предусматривает возможность ежегодного пополнения программы новыми проектами после предварительного согласования с президентом. Выполнение программы будет способствовать созданию к 2020 году более 70 высокодоходных производств, ориентированных на экспорт, и около 9 тысяч новых рабочих мест.