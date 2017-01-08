Лента RSS
Подписаться на ленту
01 января 2017, воскресенье, 11:42
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
01. 01. 2017

Лукашенко пообещал в 2017 году активизацию бизнеса и новые рабочие места

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении к народу заявил, что возлагает на 2017 год большие надежды. "Он должен стать переломным и дать мощный импульс для развития страны", - уверен глава государства.

По словам президента, в 2017 году власть сделает ставку "на создание новых производств и рабочих мест, активизацию бизнеса", а также отводит важную роль белорусской науке.

При условии эффективного внедрения отечественных научных разработок в производство, отметил Александр Лукашенко, государство сможет обеспечить людей работой, достойной зарплатой.

"Уровень жизни народа должен быть гораздо выше, чем сегодня. Достичь этого непросто. Однако чего бы нам ни стоило, мы уже в наступающем году существенно повысим доходы граждан", - заявил белорусский лидер.

Полный текст новогоднего поздравления Александра Лукашенко смотрите на видео или читайте здесь.

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Экономика
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.