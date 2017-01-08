Лукашенко пообещал в 2017 году активизацию бизнеса и новые рабочие места

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении к народу заявил, что возлагает на 2017 год большие надежды. "Он должен стать переломным и дать мощный импульс для развития страны", - уверен глава государства.

По словам президента, в 2017 году власть сделает ставку "на создание новых производств и рабочих мест, активизацию бизнеса", а также отводит важную роль белорусской науке.

При условии эффективного внедрения отечественных научных разработок в производство, отметил Александр Лукашенко, государство сможет обеспечить людей работой, достойной зарплатой.

"Уровень жизни народа должен быть гораздо выше, чем сегодня. Достичь этого непросто. Однако чего бы нам ни стоило, мы уже в наступающем году существенно повысим доходы граждан", - заявил белорусский лидер.

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