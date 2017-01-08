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03. 01. 2017

«Рейтинг 1 января»: что белорусы смотрели на Новый год

Белорусы на Новый год чаще других передач смотрели шоу комиков из Comedy Club, ежегодное поздравление главы государства и культовую комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!». Мобильный оператор velcom составил рейтинг самых популярных программ и фильмов у пользователей телевидения voka в период с 31 декабря по 1 января.

Наибольшей популярностью в пору новогодних праздников пользовались комедийные фильмы и шоу. Среди передач самым рейтинговым у зрителей voka оказался праздничный выпуск Comedy Club. За ним следует новогоднее телеобращение главы государства, а на третьем месте оказалась известная советская комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!». Кроме того, белорусы активно смотрели новогодние музыкальные передачи с участием российских артистов.

Что интересно, в этот раз многие белорусы предпочли комедийные шоу традиционным «Голубым огонькам». «Тенденция такова, что все больше зрителей, особенно среди молодежи, отдают предпочтение юмористическим передачам, тогда как новогодние музыкальные шоу становятся менее популярными. Зато советская комедийная классика, представленная, прежде всего, фильмами Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая, похоже, никогда не потеряет своего зрителя – белорусы пересматривают её из года в год», – подчеркнули в velcom.

Белорусы в новогодние дни активно смотрели фильмы из киноархива. Самым популярным стал фантастический триллер «Из машины» о последствиях эксперимента над роботом-женщиной с искусственным интеллектом. Востребована была и французская драма «1+1» о дружбе между парализованным аристократом и его жизнерадостным помощником с криминальным прошлым. В число популярных также вошли исторический  фильм «Железный рыцарь», итальянские «Страшные сказки» и снятый в Индонезии боевик «Рейд».

Абоненты velcom смотрели интерактивное телевидение на ноутбуках, смартфонах и стационарных компьютерах. Всего зрителям voka доступны более 50 телеканалов и библиотека кинофильмов без тарификации мобильного трафика внутри сети. Цифровое ТВ можно запустить прямо в браузере на любом компьютере с выходом в интернет. 

Интерактивное телевидение можно смотреть как в городах, так и в сельской местности. В частности, владельцы деревенских и коттеджных участков обычно подключаются к voka через 3G-сеть velcom, которая сейчас охватывает почти всю территорию Беларуси.

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