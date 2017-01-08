Юбилейный концерт «Народного альбома» выложен в интернет - видео

В интернете состоялась премьера видеоверсии юбилейного концерта проекта «Народны альбом», возрожденного по инициативе телеканала «Белсат» и показанного в эфире в новогоднюю ночь. Теперь все желающие могут оценить 27 классических песен в обновленных аранжировках и масштабном визуальном воплощении.
Концерт «Народны альбом. 20 гадоў» состоялся в начале сентября в Белостоке, билеты на него разошлись за два часа. В создании юбилейной версии проекта принимали участие Лявон Вольский, Михал Анемподистов, Змитер Войтюшкевич, Кася Камоцкая, Александр Помидоров, Сергей Ахрамович, а также свежие силы в лице музыкантов Apple Tea, духовой секции, бэк-вокалистов, актеров второго плана. Помимо этого в интернет выложен документальный фильм «Ненаўмысны шэдэўр», который рассказывает о создании проекта.
Концерт
Отзывы в интернете:
– Шикарный фильм про «Народы альбом» и блестящий концерт показали по «Белсату». Еще один убедительный довод в пользу канала. Сергей Будкин, Евгений Шапчиц и все остальные, кто причастен к этому – вы сделали грандиозную и очень важную работу!
– Отличная работа! Впечатлили и мастодонты, и музыканты Apple Tea, которые добавили нового звучания (не скажу, что раньше было хуже, но именно новое, интересное, глубокое). Молодежи советовал бы посмотреть сначала документальный фильм о создании и записи альбома, послушать его предварительно перед просмотром… Спасибо творцам и создателям проекта!
– Фильм про «Народны альбом» – действительно отличный! И десяток записей и концертов, где я была… Ну просто растрогали до слез.
Документальный фильм
24 февраля в минском Prime Hall состоится первый за 10 лет показ проекта «Народны альбом» в Беларуси. Билеты на места за столиками и в секторах уже разошлись, осталась только часть танцпола по 35 рублей. Купить билеты можно в Театрально-конце
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-