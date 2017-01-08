Юбилейный концерт «Народного альбома» выложен в интернет - видео

В интернете состоялась премьера видеоверсии юбилейного концерта проекта «Народны альбом», возрожденного по инициативе телеканала «Белсат» и показанного в эфире в новогоднюю ночь. Теперь все желающие могут оценить 27 классических песен в обновленных аранжировках и масштабном визуальном воплощении.

Концерт «Народны альбом. 20 гадоў» состоялся в начале сентября в Белостоке, билеты на него разошлись за два часа. В создании юбилейной версии проекта принимали участие Лявон Вольский, Михал Анемподистов, Змитер Войтюшкевич, Кася Камоцкая, Александр Помидоров, Сергей Ахрамович, а также свежие силы в лице музыкантов Apple Tea, духовой секции, бэк-вокалистов, актеров второго плана. Помимо этого в интернет выложен документальный фильм «Ненаўмысны шэдэўр», который рассказывает о создании проекта.

Концерт

Отзывы в интернете:

– Шикарный фильм про «Народы альбом» и блестящий концерт показали по «Белсату». Еще один убедительный довод в пользу канала. Сергей Будкин, Евгений Шапчиц и все остальные, кто причастен к этому – вы сделали грандиозную и очень важную работу!

– Отличная работа! Впечатлили и мастодонты, и музыканты Apple Tea, которые добавили нового звучания (не скажу, что раньше было хуже, но именно новое, интересное, глубокое). Молодежи советовал бы посмотреть сначала документальный фильм о создании и записи альбома, послушать его предварительно перед просмотром… Спасибо творцам и создателям проекта!

– Фильм про «Народны альбом» – действительно отличный! И десяток записей и концертов, где я была… Ну просто растрогали до слез.

Документальный фильм

24 февраля в минском Prime Hall состоится первый за 10 лет показ проекта «Народны альбом» в Беларуси. Билеты на места за столиками и в секторах уже разошлись, осталась только часть танцпола по 35 рублей. Купить билеты можно в Театрально-конце ртной кассе на ул.Калинина 5, с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов. А также через сайты Ticketpro.by, Bezkassira.by. Инфолиния: (033) 655 55 96.