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03. 01. 2017

В ГУВД Минска опровергли уход милиционера с места стрельбы в подъезде

Источник фото: Sputnik

ГУВД Мингорисполкома обнародовало 3 января 2017 года некоторые подробности инцидента со стрельбой в подъезде дома на проспекте Любимова, которые произошел утром 1 января. По заявлению столичной милиции, распространяемая в интернете информация о том, что сотрудник милиции покинул место происшествия, не соответствует действительности.

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"После инцидента он, находясь в подъезде, незамедлительно сообщил в дежурную часть о факте применения табельного оружия, о необходимости госпитализации нападавшего, а также запросил дополнительные силы", - говорится в сообщении ГУВД.

После этого к месту происшествия прибыли сотрудник ГОМ-1 и группа задержания Московского (г.Минска) отдела Департамента охраны.

В больнице, куда доставили обоих участинков инцидента, у милиционера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей теменной области, кровоподтек шеи и ушиб грудной клетки, а у вышедшего из квартиры минчанина – сквозные ранения в области левой стопы и груди.

В ГУВД подчеркнули, что сотрудник милиции, применивший оружие, "характеризуется с положительной стороны, выдержан, спокоен, уравновешен, конфликтных ситуаций старается избегать".

В минской управлении Следственного комитета в свою очередь сообщили, что по данному факту в отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса за сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок

 

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