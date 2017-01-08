В ГУВД Минска опровергли уход милиционера с места стрельбы в подъезде

ГУВД Мингорисполкома обнародовало 3 января 2017 года некоторые подробности инцидента со стрельбой в подъезде дома на проспекте Любимова, которые произошел утром 1 января. По заявлению столичной милиции, распространяемая в интернете информация о том, что сотрудник милиции покинул место происшествия, не соответствует действительности.
"После инцидента он, находясь в подъезде, незамедлительно сообщил в дежурную часть о факте применения табельного оружия, о необходимости госпитализации нападавшего, а также запросил дополнительные силы", - говорится в сообщении ГУВД.
После этого к месту происшествия прибыли сотрудник ГОМ-1 и группа задержания Московского (г.Минска) отдела Департамента охраны.
В больнице, куда доставили обоих участинков инцидента, у милиционера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей теменной области, кровоподтек шеи и ушиб грудной клетки, а у вышедшего из квартиры минчанина – сквозные ранения в области левой стопы и груди.
В ГУВД подчеркнули, что сотрудник милиции, применивший оружие, "характеризуется с положительной стороны, выдержан, спокоен, уравновешен, конфликтных ситуаций старается избегать".
В минской управлении Следственного комитета в свою очередь сообщили, что по данному факту в отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса за сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-