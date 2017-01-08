Под Молодечно столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб

ДТП с участием четырех автомобилей произошло недалеко от Молодечно на трассе Минск-Молодечно-Нарочь утром во вторник, 3 января 2017 года. Как сообщили в ГАИ Молодечненского района, виноват в ДТП водитель молоковоза Volvo, врезавшийся в ожидавший поворота налево легковой Citroen.
Водители легковушки остановился, чтобы пропутсить перед поворотом едущие навстречу автомобили "Газель" и Skoda. После удара молоковоза "Ситроен"отбросило в сторону, а Volvo на встречной полосе столкнулся лоб в лоб с "Газелью", которую затем отбросило в кювет, и с легковой "Шкодой".
Водитель "Газели" погиб на месте, трое пассажиров машины госпитализированы.
По материалам Onliner.by, БелТА
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