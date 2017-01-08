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03. 01. 2017

Оплатить ЖКУ за ноябрь без пени в Беларуси можно до 5 января

Оплатить жилищно-коммунальные услуги за ноябрь без пени можно до 5 января. Согласно постановлению правительства от 22 ноября 2016 года №946, до 5 января установлен нулевой размер пени за несвоевременно или не в полном объеме оплаченные жилищно-коммунальные услуги за ноябрь.

Это было связано с переходом на систему оплаты через АИС "Расчет-ЖКУ". За последующие дни неоплаты будет начисляться пеня - 0,3% от суммы каждый день. Традиционно оплачивать коммунальные услуги необходимо до 25 числа.

Источник: БелТА

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