В Витебске ГАИ задержала голого водителя, протаранившего остановку

В Витебске днем во вторник, 3 января, сотрудники ГАИ задержали голого мужчину, который незадолго до этого протаранил остановку общественного транспорта за рулем автомобиля Ford. По словам пресс-секретаря ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица, к счастью, на остановке в момент ДТП никого не было.
ДТП произошло в 13:45 на улице Зеленогурская. Очевидцы остановили проезжавшую мимо машину скорой помощи и вызвали ГАИ. По прибытии инспекторов водитель "Форда" вышел из "скорой" голым, передает БелТА.
"Был ли он в таком виде за рулем, нам пока не известно. Его одежда обнаружена на улице. Мужчину задержали и доставили в отдел", - рассказал Александр Казючиц.
Также в ходе проверки будет установлено, в каком состоянии находился водитель, 28-летний житель Витебска.
Ранее в соцсетях появилось видео задержания голого водителя, снятое очевидцами.
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