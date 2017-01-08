Visa, банк ВТБ и онлайн-гипермаркет 21vek.by объявили акцию "Пятница со скидкой 30%"

Срок проведения акции: с 30 декабря 2016 года до 19 марта 2017 года. Во время действия акции (а именно каждую вторую пятницу) держатели карточек Visa, эмитированных банком ВТБ, имеют возможность приобрести некоторые товары со скидкой 30%.
Для получения скидки в период проведения акции необходимо:
— зайти на страницу сайта www.21vek.by/special_offers/
— узнать наименование товара недели;
— оформить заказ через корзину сайта с применением промокода «visa»;
— оплатить заказ онлайн на сайте любой банковской платежной картой Visa, выпущенной банком ВТБ.
новость
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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