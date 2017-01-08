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04. 01. 2017

Visa, банк ВТБ и онлайн-гипермаркет 21vek.by объявили акцию "Пятница со скидкой 30%"

Срок проведения акции: с 30 декабря 2016 года до 19 марта 2017 года. Во время действия акции (а именно каждую вторую пятницу) держатели карточек Visa, эмитированных банком ВТБ, имеют возможность приобрести некоторые товары со скидкой 30%.

Для получения скидки в период проведения акции необходимо:

— зайти на страницу сайта www.21vek.by/special_offers/visa.html;

— узнать наименование товара недели;

— оформить заказ через корзину сайта с применением промокода «visa»;

— оплатить заказ онлайн на сайте любой банковской платежной картой Visa, выпущенной банком ВТБ.

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