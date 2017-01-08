В Беларуси начался прием заявок на новый Volkswagen Tiguan. Цены уже известны

Новый Volkswagen Tiguan приедет в Беларусь в начале этого года, но оформить заказ на него можно уже сейчас. Как отмечает производитель и эксперты, это абсолютно новая и более инновационная модель, которая будет конкурировать с автомобилями более высокого класса. Цены на новую модель с передним приводом начинаются от 23 500 USD, с постоянным полным приводом 4Motion от 26 960 USD.

В Беларуси новый Tiguan будет предлагаться клиентам с бензиновыми двигателями от 1.4 л 125 л.с до 2.0 л 220 л.с., которые по сравнению с предыдущим поколением имеют меньшую массу и расход топлива. Новинками в линейке двигателей стали дизельная версия 2.0 л 150 л.с. и сочетание полноприводного 4Motion двигателя 1.4 TSI 150 л.с. с коробкой передач с двойным сцеплением DSG.

Новый SUV от Volkswagen получил также расширенный набор основных функций, начиная с базовой комплектации. Уже в версии Trendline Tiguan оснащен 17-дюймовыми легкосплавными дисками, дневными ходовыми огнями и светодиодными задними фарами. В салоне нового автомобиля уже в начальной комплектации установлены:

мультифункциональное кожаное рулевое колесо с обогревом

передние сиденья с регулировкой по высоте и обогревом

центральный подлокотник спереди

аудиосистема Composition Color с USB-разъёмом и Bluetooth

круиз-контроль

трёхзонный автоматический климат-контроля Air Care Climatronic с антиаллергенным фильтром.

Особое внимание в автомобиле уделено вспомогательным системам для водителя. Начиная с базовой версии, новый Tiguan оснащается системой контроля усталости водителя, системой мониторинга пешеходов, ассистентом контроля дистанции спереди Front Assist и системой помощи при спуске Hill Descent Control (для полноприводных автомобилей 4Motion).

В комплектацию Comfortline дополнительно включены:

передние светодиодные фары

бортовой компьютер с цветным дисплеем Premium

обогрев лобового стекла

обогрев задних сидений

парктроники спереди и сзади

датчик дождя

система автоматического включения ближнего и дальнего света фар Coming/Leaving Home.

Новый Volkswagen Tiguan в комплектации Comfortline можно заказать по цене от 25 260 USD.

Версия Highline удивит целым рядом эксклюзивных элементов, таких как 18-дюймовые легкосплавные диски Kingston, хромированная отделка элементов автомобиля, атмосферная подсветка салона. В салоне этой комплектации привычные элементы на приборной панели заменены виртуальной приборной панелью Active Info Display с экраном диагональю 12 дюймов, которая может отображать и выделять любую полезную и важную для водителя информацию. Для наилучшей акустики новый Tiguan в версии Highline оборудован аудиосистемой Composition Media с 8 динамиками и цветным дисплеем диагональю 8 дюймов (вместо прежних 6,5), сенсорным экраном с датчиками приближения, USB, а также интерфейсом Bluetooth для подключения мобильных устройств.

Новый Volkswagen Tiguan в комплектации Highline можно заказать по цене от 29 610 USD.

Опционально для нового Tiguan можно заказать:

навигационную систему Discover Media

радионавигационную систему Discovery Pro

передние сиденья ErgoActive с функцией памяти, массажа и 12 направлениями регулировки

подъемно-сдвижную панорамную крышу из двух секций

электропривод двери багажного отделения с пакетом Easy Open, который позволяет открывать дверь багажного отсека, просто проведя ногой под задним бампером

систему кругового обзора Area View

ассистент смены полосы движения Side Assist.

Широкое оснащение вкупе с просторным салоном, большим объёмом багажного отсека (до 1655 л) и высококачественной отделкой превращают новый Tiguan в очень удобный и чрезвычайно практичный автомобиль.

Примечательно, что Tiguan первого поколения с производства будет снят, хотя согласно статистике продаж интерес к модели продолжает расти. По результатам первых трех кварталов 2016 года Volkswagen в Беларуси увеличил продажи этой модели на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что рост продаж Tiguan отмечают и на мировом уровне. По данным головного офиса Volkswagen в октябре 2016 года владельцам было передано 53 000 автомобилей, что на 25% больше по сравнению с октябрем 2015 года. Отметим, что это с учетом нового Volkswagen Tiguan, продажи которого на рынке Европы уже начались.

Все это говорит о неизменном интересе к сегменту SUV в целом, а значит, новый Tiguan имеет все шансы превзойти по популярности своего предшественника.