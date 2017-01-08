В Беларуси начался прием заявок на новый Volkswagen Tiguan. Цены уже известны

Новый Volkswagen Tiguan приедет в Беларусь в начале этого года, но оформить заказ на него можно уже сейчас. Как отмечает производитель и эксперты, это абсолютно новая и более инновационная модель, которая будет конкурировать с автомобилями более высокого класса. Цены на новую модель с передним приводом начинаются от 23 500 USD, с постоянным полным приводом 4Motion от 26 960 USD.
В Беларуси новый Tiguan будет предлагаться клиентам с бензиновыми двигателями от 1.4 л 125 л.с до 2.0 л 220 л.с., которые по сравнению с предыдущим поколением имеют меньшую массу и расход топлива. Новинками в линейке двигателей стали дизельная версия 2.0 л 150 л.с. и сочетание полноприводного 4Motion двигателя 1.4 TSI 150 л.с. с коробкой передач с двойным сцеплением DSG.
Новый SUV от Volkswagen получил также расширенный набор основных функций, начиная с базовой комплектации. Уже в версии Trendline Tiguan оснащен 17-дюймовыми легкосплавными дисками, дневными ходовыми огнями и светодиодными задними фарами. В салоне нового автомобиля уже в начальной комплектации установлены:
- мультифункциональное кожаное рулевое колесо с обогревом
- передние сиденья с регулировкой по высоте и обогревом
- центральный подлокотник спереди
- аудиосистема Composition Color с USB-разъёмом и Bluetooth
- круиз-контроль
- трёхзонный автоматический климат-контроля Air Care Climatronic с антиаллергенным фильтром.
Особое внимание в автомобиле уделено вспомогательным системам для водителя. Начиная с базовой версии, новый Tiguan оснащается системой контроля усталости водителя, системой мониторинга пешеходов, ассистентом контроля дистанции спереди Front Assist и системой помощи при спуске Hill Descent Control (для полноприводных автомобилей 4Motion).
В комплектацию Comfortline дополнительно включены:
- передние светодиодные фары
- бортовой компьютер с цветным дисплеем Premium
- обогрев лобового стекла
- обогрев задних сидений
- парктроники спереди и сзади
- датчик дождя
- система автоматического включения ближнего и дальнего света фар Coming/Leaving Home.
Новый Volkswagen Tiguan в комплектации Comfortline можно заказать по цене от 25 260 USD.
Версия Highline удивит целым рядом эксклюзивных элементов, таких как 18-дюймовые легкосплавные диски Kingston, хромированная отделка элементов автомобиля, атмосферная подсветка салона. В салоне этой комплектации привычные элементы на приборной панели заменены виртуальной приборной панелью Active Info Display с экраном диагональю 12 дюймов, которая может отображать и выделять любую полезную и важную для водителя информацию. Для наилучшей акустики новый Tiguan в версии Highline оборудован аудиосистемой Composition Media с 8 динамиками и цветным дисплеем диагональю 8 дюймов (вместо прежних 6,5), сенсорным экраном с датчиками приближения, USB, а также интерфейсом Bluetooth для подключения мобильных устройств.
Новый Volkswagen Tiguan в комплектации Highline можно заказать по цене от 29 610 USD.
Опционально для нового Tiguan можно заказать:
- навигационную систему Discover Media
- радионавигационную систему Discovery Pro
- передние сиденья ErgoActive с функцией памяти, массажа и 12 направлениями регулировки
- подъемно-сдвижную панорамную крышу из двух секций
- электропривод двери багажного отделения с пакетом Easy Open, который позволяет открывать дверь багажного отсека, просто проведя ногой под задним бампером
- систему кругового обзора Area View
- ассистент смены полосы движения Side Assist.
Широкое оснащение вкупе с просторным салоном, большим объёмом багажного отсека (до 1655 л) и высококачественной отделкой превращают новый Tiguan в очень удобный и чрезвычайно практичный автомобиль.
Примечательно, что Tiguan первого поколения с производства будет снят, хотя согласно статистике продаж интерес к модели продолжает расти. По результатам первых трех кварталов 2016 года Volkswagen в Беларуси увеличил продажи этой модели на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что рост продаж Tiguan отмечают и на мировом уровне. По данным головного офиса Volkswagen в октябре 2016 года владельцам было передано 53 000 автомобилей, что на 25% больше по сравнению с октябрем 2015 года. Отметим, что это с учетом нового Volkswagen Tiguan, продажи которого на рынке Европы уже начались.
Все это говорит о неизменном интересе к сегменту SUV в целом, а значит, новый Tiguan имеет все шансы превзойти по популярности своего предшественника.
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Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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