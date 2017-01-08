Прогноз погоды: в Беларуси начинаются морозы

В Беларуси в четверг, 5 января, началось резкое похолодание. На большей части территории пройдет снег, в отдельных районах метель, по юго-востоку слабый гололед. На дорогах скользко. Ветер северный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -8.. -16°С, по юго-востоку -1.. -7°С.
В Минске: кратковременный снег, слабая метель. Максимальная температура воздуха -9..-11°С, в течение дня понижение до -13..-15°С, сообщает Белгидрометцентр.
6 января на территорию республики ожидается вторжение холодной арктической воздушной массы с севера Европейской части России. Ожидается резкое усиление морозов. Температура воздуха в течение суток -13..-20°С, ночью по северной половине при прояснениях до -23°С. Облачно с прояснениями. В отдельных районах, преимущественно по восточной половине, небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью порывистый.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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