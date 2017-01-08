Лента RSS
Подписаться на ленту
05 января 2017, четверг, 08:16
-9°C
Завтра -20°C
-9°C
Завтра -20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,05
05. 01. 2017

Прогноз погоды: в Беларуси начинаются морозы

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси в четверг, 5 января, началось резкое похолодание. На большей части территории пройдет снег, в отдельных районах метель, по юго-востоку слабый гололед. На дорогах скользко. Ветер северный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -8.. -16°С, по юго-востоку -1.. -7°С.

В Минске: кратковременный снег, слабая метель. Максимальная температура воздуха -9..-11°С, в течение дня понижение до -13..-15°С, сообщает Белгидрометцентр.

6 января на территорию республики ожидается вторжение холодной арктической воздушной массы с севера Европейской части России. Ожидается резкое усиление морозов. Температура воздуха в течение суток -13..-20°С, ночью по северной половине при прояснениях до -23°С. Облачно с прояснениями. В отдельных районах, преимущественно по восточной половине, небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью порывистый.

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.