Беларусь повысила тарифы на транзит российской нефти

Беларусь повысила тарифы на транспортировку российской нефти в страны Европы по магистральным трубопроводам, расположенным на своей территории. Тарифы на транспортировку нефти по трубопроводу «Гомельтранснефть Дружба» повысились на 7,7%, по «Полоцктранснефть Дружба» — 11,76%.
Соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли от 30 декабря 2016 года №48, официально опубликованное на Национальном правовом интернет-портале 5 января, вступает в силу с 1 февраля. Новые тарифы будут действовать до 31 марта.
Тариф на перекачку нефти по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российского рубля за тонну, по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - со 114,82 до 123,66 российского рубля, по маршруту Невель - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 35,16 российского рубля, по маршруту Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 134,96 российского рубля, по маршруту Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО "Мозырский НПЗ" - 61,36 российского рубля.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
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