Золотовалютные резервы Беларуси почти достигли 5 млрд долларов

Золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ по итогам декабря 2016 ода увеличились на 88,9 млн долларов и, по предварительным данным, на 1 января 2017 года составили 4,92 млрд долларов в эквиваленте. В национальном определении объем золотовалютных резервов уменьшился на 128,5 млн долларов и на 1 января сложился на уровне 5,18 млрд долларов в эквиваленте.
Увеличению золотовалютных резервов способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций в валюте, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.
Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Нацбанком и правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.
В целом по итогам 2016 года золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов, в национальном определении – на 717,3 млн долларов.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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