Золотовалютные резервы Беларуси почти достигли 5 млрд долларов

Золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ по итогам декабря 2016 ода увеличились на 88,9 млн долларов и, по предварительным данным, на 1 января 2017 года составили 4,92 млрд долларов в эквиваленте. В национальном определении объем золотовалютных резервов уменьшился на 128,5 млн долларов и на 1 января сложился на уровне 5,18 млрд долларов в эквиваленте.

Увеличению золотовалютных резервов способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций в валюте, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Нацбанком и правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В целом по итогам 2016 года золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов, в национальном определении – на 717,3 млн долларов.