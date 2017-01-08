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05. 01. 2017

ГУВД: затруднений на дорогах из-за снега в Минске нет

Источник фото: ГУВД

В Минске на уборке снега после ночного снегопада 5 января работает 417 единиц техники, используется 742 тонны соли. Затруднений в дорожной обстановке нет. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По данным на 09:10 от снега расчищались уже подъезды к зданиям. В ГУВД отметили, что на уборку снега вышли не только коммунальщики, но и обычные граждане.

ГУВД Мингорисполкома ведет онлайн-трансляцию уборки снега в столице.

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