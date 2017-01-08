Белорусы вошли в четверку лидеров на «Дакаре»

Экипаж под управлением Сергея Вязовича успешно прошел третий спецучасток ралли-рейда Дакар-2017», поднявшись на четвертое место в общем зачете среди грузовиков. Об этом Телеграфу сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».

Третий спецучасток протяженностью 199 км состоял из двух отрезков. Наиболее сложной оказалась горная часть заезда, когда гонщикам пришлось совершать крутые подъемы на высоту около 5 тыс. метров. Белорусские экипажи к перепадам давления оказались готовы – перед ралли-рейдом гонщики специально ночевали в барокамерах. Не подвели и грузовые спорткары, которые проехали трассу без поломок.



Лучшее время среди белорусов показал Сергей Вязович, который второй этап подряд финишировал четвертым. На прохождение спецучастка потребовалось около 2 часов 51 минуты, а во время гонки белорусам даже удалось обогнать одного из фаворитов гонки – камазовский экипаж под управлением Дмитрия Сотникова.



Победителем заезда стал другой представитель российской команды – Эдуард Николаев, который проехал спецучасток на 5 с половиной минут быстрее белорусов. В генеральной классификации МАЗ Сергея Вязовича переместился с шестого на четвертое место и теперь отстает от лидера на 5 минут.



«Маршрут был непростым, многие экипажи, не разобравшись с навигацией, банально заблудились. Штурман Павел Гаранин правильно нас вывел, поэтому удалось сохранить время и обогнать Дмитрия Сотникова. Подъем на большую высоту пережили спокойно, самочувствие было хорошим – сказалась ночевка в барокамерах. Машина также ведет себя уверенно – привезли ее на бивуак без поломок», – рассказал руководитель команды и пилот Сергей Вязович.



МАЗ Александра Василевского показал на третьем этапе 11-е время – 3 часа 4 минуты, проиграв Эдуарду Николаеву 18 минут. В общем зачете экипаж поднялся на 15-е место и отстает от лидера гонки на 35 минут.



Алексей Вишневский также прошел спецучасток без приключений – за 3 часа 13 минут. Третий белорусский экипаж занял 14-ую строчку, а до лучшего времени ему не хватило 27 минут. В турнирной таблице он занимает 18-е место с отставанием от лидера в 42 минуты.



Четвертый этап ралли-рейда приведет гонщиков в Боливию. Спецучасток протяженностью 416 км обещает стать одним из самых сложных на «Дакаре». Помимо высокогорья, экипажам предстоит столкнуться с коварными песками, в которых можно легко застрять или перевернуться на дюне.



На «Дакар» белорусы привезли два обновленных спорткара МАЗ. Гоночные автомобили оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 л.с., которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. В автомобили также встроена система круиз-контроля. Экипаж Александра Василевского ведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.



Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим – velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран – Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км, среди испытаний – изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусских «зубров» выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.