Житель Якутии к Новому году сделал 3,5-метрового петуха из навоза

Якутский мастер Михаил Боппосов, прославившийся своими скульптурами из навоза, к новому, 2017 году по традиции изваял символ года - петуха. Птица получилась высотой 3,5 метра и длиной 4,2 метра.
В прошлом житель села Уолба Таттинского улуса лепил из коровьего навоза, именуемого балбах, двухметровую кобру, пару лошадей, обезьян и другие символы года, а также танк. Однако в канун Нового года выяснилось, что село может остаться без традиционного украшения, так как мастер попал в больницу с травмой ноги. Еще 22 декабря якутянин передвигался с помощью костыля.
Однако земляки Боппосова не согласились мириться с этим. Они настояли, чтобы скульптор приступил к работе, и 31 декабря гигантский петух из навоза был готов.
Источник: NEWSru.com
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