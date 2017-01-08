Житель Якутии к Новому году сделал 3,5-метрового петуха из навоза

Якутский мастер Михаил Боппосов, прославившийся своими скульптурами из навоза, к новому, 2017 году по традиции изваял символ года - петуха. Птица получилась высотой 3,5 метра и длиной 4,2 метра.

В прошлом житель села Уолба Таттинского улуса лепил из коровьего навоза, именуемого балбах, двухметровую кобру, пару лошадей, обезьян и другие символы года, а также танк. Однако в канун Нового года выяснилось, что село может остаться без традиционного украшения, так как мастер попал в больницу с травмой ноги. Еще 22 декабря якутянин передвигался с помощью костыля.

Однако земляки Боппосова не согласились мириться с этим. Они настояли, чтобы скульптор приступил к работе, и 31 декабря гигантский петух из навоза был готов.

Источник: NEWSru.com