Погода в Украине на Рождество: снежные вьюги нанесут сугробы

Погода в Украине на Рождество ожидается очень снежной - наметет до 30 сантиметров снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады. Жителям этих областей следует ожидать снежного покрова высотой 25-35 сантиметров.

Также сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях наледь на проводах, деревьях и дорогах.

В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 сантиметров, снижение минимальной температуры до 15-18 градусов мороза.

9 января 2017 ожидается ослабление и прекращение опасных явлений.

В западных и северных областях прогнозируют резкое понижение температуры воздуха до 11-16 градусов ниже нуля, в Карпатах и ​​Прикарпатье - до 20-25 градусов мороза.

Ранее сегодня сообщалось, что погода в Украине 5 января будет ветренной и снежной.

Уже предупреждали, что с 6 января в Украине произойдет резкое снижение температурывоздуха. Местами температура понизится до 20-26 градусов мороза, днем ​​до 11-17 градусов мороза.

Источник: korrespondent.net