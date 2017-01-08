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05. 01. 2017

"Атлант Телеком" начал использовать логотип, символизирующий интеграцию с velcom

В Новом году "Атлант Телеком" и velcom приступили к реализации совместных планов по дальнейшему сближению и развитию. Очередным шагом в этом направлении стал новый логотип, который будет использоваться брендом "Атлант Телеком" в маркетинговых и PR-коммуникациях.

В ноябре 2016 года активы "Атлант Телеком" перешли в собственность холдинга Telekom Austria Group, представленного в Беларуси брендом velcom. При этом, "Атлант Телеком" по-прежнему будет предоставлять услуги фиксированного доступа в интернет, кабельного и цифрового телевидения, но уже совместно с первым белорусским мобильным оператором.

Процесс сближения двух компаний нашел отражение и в визуальном стиле, который будет использоваться в коммуникациях "Атлант Телеком". В его основе - логотипы брендов, разделенные вертикальной линией с градиентным переходом от синего к желтому цвету. Градиент символизирует постепенную интеграцию.

Совместный визуал уже используется в январских рекламных кампаниях "Атлант Телеком" для физических и юридических лиц, в оформлении постов в социальных сетях, а также других активностях бренда.

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