"Атлант Телеком" начал использовать логотип, символизирующий интеграцию с velcom

В Новом году "Атлант Телеком" и velcom приступили к реализации совместных планов по дальнейшему сближению и развитию. Очередным шагом в этом направлении стал новый логотип, который будет использоваться брендом "Атлант Телеком" в маркетинговых и PR-коммуникациях.
В ноябре 2016 года активы "Атлант Телеком" перешли в собственность холдинга Telekom Austria Group, представленного в Беларуси брендом velcom. При этом, "Атлант Телеком" по-прежнему будет предоставлять услуги фиксированного доступа в интернет, кабельного и цифрового телевидения, но уже совместно с первым белорусским мобильным оператором.
Процесс сближения двух компаний нашел отражение и в визуальном стиле, который будет использоваться в коммуникациях "Атлант Телеком". В его основе - логотипы брендов, разделенные вертикальной линией с градиентным переходом от синего к желтому цвету. Градиент символизирует постепенную интеграцию.
Совместный визуал уже используется в январских рекламных кампаниях "Атлант Телеком" для физических и юридических лиц, в оформлении постов в социальных сетях, а также других активностях бренда.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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