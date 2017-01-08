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05. 01. 2017

Задержана минчанка, хранившая наркотики в костыле

Источник фото: ГУВД

В Центральном районе Минска по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержана 32-летняя ранее судимая за наркотики минчанка. В ее костыле, который она использовала для ходьбы из-за повреждения бедра, обнаружен тайник, в котором находился пакетик с порошком белого цвета, который оказался особо опасным психотропным веществом альфа-PVP

Как сообщили в Центральном РУВД, в отношении женщины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, проверяется причастность задержанной к сбыту психотропов на территории Центрального района Минска.

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