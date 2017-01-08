До минус 32 градусов может понизиться температура воздуха в выходные

В Беларуси ожидается резкое усиление морозов, сообщили 5 января в Республиканском гидрометцентре. Так, в пятницу и на выходных по северо-западу страны в ночные часы столбик термометра опустится до минус 28-32 градусов.
6 января температура воздуха ночью в Беларуси -19 -24°С, по Витебской области -25 -26°С; днем -16 -22°С. По юго-востоку страны температура в течение суток -13 -18°С.
В последующие двое суток среднесуточная температура понизится еще на несколько градусов, при этом северный ветер будет существенно усиливать ощущение холода, сообщил официальный представитель Белгидрометцентра Дмитрия Рябов.
По Минску 7 января ожидается переменная облачность. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью -19 -21°С, днем -17 -19°С. 8 января в столице сохранится примерно такая же погода.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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