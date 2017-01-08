До минус 32 градусов может понизиться температура воздуха в выходные

В Беларуси ожидается резкое усиление морозов, сообщили 5 января в Республиканском гидрометцентре. Так, в пятницу и на выходных по северо-западу страны в ночные часы столбик термометра опустится до минус 28-32 градусов.

6 января температура воздуха ночью в Беларуси -19 -24°С, по Витебской области -25 -26°С; днем -16 -22°С. По юго-востоку страны температура в течение суток -13 -18°С.

В последующие двое суток среднесуточная температура понизится еще на несколько градусов, при этом северный ветер будет существенно усиливать ощущение холода, сообщил официальный представитель Белгидрометцентра Дмитрия Рябов.

По Минску 7 января ожидается переменная облачность. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью -19 -21°С, днем -17 -19°С. 8 января в столице сохранится примерно такая же погода.