«Дакар» за несколько дней лишился каждого пятого гонщика

Прошедшие по территории Боливии этапы марафона «Дакар-2017» стали испытанием для людей и техники – за несколько дней с гонки выбыла пятая часть гонщиков (около 70 участников). В то же время все три белорусских экипажа благополучно продолжают ралли и рассчитывают отыграть потерянное время, сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».

Ралли-рейд по своей сложности удивил не только для гонщиков – такого развития событий не предвидели и организаторы. Если на парагвайских отрезках температура воздуха превышала 40 градусов, то уже в горах Боливии опустилась до пяти. Сухая погода непредсказуемо сменилась обильными дождями, которые не стихают уже несколько дней. Курьезной ситуацию делает тот факт, что дакаровский караван вез с собой цистерны с питьевой водой, из-за дефицита которой местное население даже устроило волну протестов.



Мокрой стала не только трасса. Бивуак в Оруро за считанные часы залило водой – да так, что гонщики ходили почти по колено в грязи. Чтобы не усугублять положение, экипажам предложили выстроиться вдоль дороги и дожидаться рассвета. С первыми лучами солнца автомобили направились в Ла-Пас на торжественный подиум, где их лично приветствовал президент Боливии Эво Моралес. Местные жители ликовали – «Дакар» стал для них событием национального масштаба.



Ливни поставили организаторов перед дилеммой – рисковать жизнями гонщиков или судьбой самого ралли. Решение было предсказуемым: пятый спецучасток сократили, а шестой этап и вовсе отменили. Если учесть, что после него был запланирован день отдыха, то экипажи остались без гонки на двое суток. Мазовские экипажи такое решение не сильно обрадовало. «Спецучастки в Боливии сложные, на них можно показать свое мастерство и наверстать упущенное. Каждый раз, когда организаторы отменяют или сокращают спецучасток, это лишает нас еще одной возможности бороться за места в первой десятке», – отметил руководитель команды и пилот Сергей Вязович.



Лучшие позиции в абсолютном зачете среди белорусов у Александра Василевского, который находится на 11-м месте с отставанием от лидера гонки в 1 час 13 минут. Сергей Вязович поднялся с 21-й на 17-ю строчку и теперь уступает 3 часа 24 минуты. Алексей Вишневский идет двадцатым, «запаздывая» на 4 часа 35 минут. Первое место в турнирной таблице занимает Жерар де Рой на Iveco, второе и третье – «камазовцы» Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников.



Следующие два этапа будут марафонскими: в первый день гонщиков ожидает 322-километровый спецучасток, после чего они проведут ночь в закрытом парке, куда не смогут попасть машины технического сопровождения. Затем экипажам предстоит проехать скоростной участок протяженностью 492 км с коварными дюнами.



«Мы все ждем следующих этапов и надеемся, что организаторы их не отменят в связи с дождливой погодой. Для нас это хорошая возможность вернуть потерянные на четвертом этапе позиции. Александр Василевский постарается уверенно, в присущем ему темпе войти в первую десятку, остальным двум экипажам предстоит действовать более решительно и сокращать отставание, чтобы также подобраться к лидерам», – отметили в команде.



На «Дакар» белорусы привезли два обновленных спорткара МАЗ. Гоночные автомобили оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 л.с., которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. В автомобили также встроена система круиз-контроля. Экипаж Александра Василевского ведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.



Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим – velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран – Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км, среди испытаний – изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусских «зубров» выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.