Porsche представил новое семейство 911 GTS - фото, характеристики

Компания Porsche расширяет модельный ряд спорткаров 911 благодаря обнов-ленному семейству 911 GTS, которое включает в себя пять вариантов: 911 Car-rera GTS с задним приводом, 911 Carrera 4 GTS с полным приводом (в кузовах Coupé и Cabriolet), а также полноприводный 911 Targa 4 GTS. 6-цилиндровый оппозитный двигатель 3.0 оснащен турбонагнетателем новой конструкции и развивает максимальную мощность 450 л.с. – на 30 л.с. больше, чем 911 Carrera S, и на 20 л.с. больше, чем модель 911 GTS предыдущего поколения с атмо-сферным двигателем. Новый мотор может компоноваться как с механической 7-ступенчатой коробкой передач, так и с опциональной преселективной коробкой передач Porsche Doppelkupplung (PDK).

Больше тяги и динамики

Максимальный крутящий момент в 550 Нм двигателя доступен в широком рабочем диапазоне: от 2150 до 5000 об/мин. Адаптивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) является стандартным оснащением для всех новых моделей 911 GTS, а версии с кузовом «купе» оснащены спортивной подвеской PASM, которая уменьшает дорожный просвет на 10 мм. Самый динамичный в новом семействе - 911 Carrera 4 GTS Coupé. Этот автомобиль, стандартно оснащенный коробкой передач Porsche Doppelkupplung (PDK) и пакетом Sport Chrono, разгоняется с места до 100 км/ч за 3,6 секунды. Все модели 911 GTS развивают максимальную скорость свыше 300 км/ч, а самым быстрым является 911 GTS Coupé с механической коробкой передач и задним приводом.

Несмотря на прирост в мощности и динамике, новые модели 911 GTS остаются такими же экономичными, как и прежде – к примеру, 911 Carrera GTS с PDK расходует в среднем всего 8,3 литра на 100 км (в расчетном цикле NEDC).

Типичный GTS с черными декоративными элементами

Модели GTS занимают особое место в семействе 911 не только благодаря своим технологиям, но и выразительному дизайну. Все версии GTS отличаются расширенной до 1852 мм задней частью кузова, которая является отличительной чертой версий с полным приводом. Спортивный характер GTS подчеркивают спортивный передний бампер Sport Design и более развитый задний выдвижной спойлер, которые повышают прижимную силу при движении с высокой скоростью. GTS можно также узнать по тонированным задним фонарям, черной вентиляционной решетке на крышке моторного отсека и черным сдвоенным патрубкам спортивной выхлопной системы.

Заднеприводные версии украшены черной декоративной планкой между элементами задней оптики, тогда как полноприводные модели отличаются характерной планкой со светодиодной подсветкой. В стандартное оснащение новых моделей 911 GTS также входят зеркала заднего вида Sport Design, черные полированные 20-дюймовые колесные диски с центральной гайкой крепления и логотипы GTS на дверях. Впервые на модели 911 4 Targa GTS фирменная центральная дуга безопасности окрашена в черный цвет, что придает автомобилю еще более эффектный внешний вид.

Новое приложение «Porsche Track Precision» и высококачественное оснащение

Гены GTS прослеживаются и в интерьере новых моделей 911 GTS. Хронограф пакета Sport Chrono интегрирован по центру передней панели. Приложение «Porsche Track Precision» было обновлено к запуску моделей GTS и предлагает новые функции для измерения и изучения гоночных данных при помощи смартфона.

Спортивные сиденья моделей 911 GTS обтянуты «алькантарой» с новой прострочкой, имеют электрорегулировку в 4 направлениях и украшены логотипами GTS, вышитыми на подголовниках. Интерьер 911 GTS также отличается от стандартных моделей семейства 911 декоративными вставками из черного анодированного алюминия и расширенной отделкой из «алькантары» (рулевое колесо, центральная консоль, подлокотники).

Прием заказов на новые модели Porsche 911 GTS уже открыт у всех официальных дилеров Porsche. Более подробная информация о ценах и условиях приобретения – в «Porsche Центр Минск» (www.porsche.by).