Белорусы вошли в топ-5 на марафонском этапе «Дакара»

Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича завершил седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2017» на пятом месте и тем самым сократил отставание от первой десятки в общем зачете. Об этом Телеграфу сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».

Седьмой этап оказался не сложным, но довольно опасным: из-за проливных дождей, которые обрушились на Боливию, организаторы почти вдвое сократили спецучасток – до 161 км. Часть маршрута прошла по трассе шестого ралли-заезда, который ранее отменили из соображений безопасности. Седьмой этап – марафонский, то есть после скоростного участка экипажи проследовали в закрытый парк, в который не пускают машины технического сопровождения и других представителей команд.



МАЗ Сергея Вязовича потратил на прохождение спецучастка около 1 часа 47 минут. Оказавшись на пятом месте, он проиграл победителю заезда – гонщику команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрию Сотникову – порядка 5 минут. Впереди оказались и три грузовика Iveco, в том числе голландец Жерар де Рой. Дольше белорусов провели на трассе три российских экипажа – Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева и Антона Шибалова.



В абсолютном зачете Сергей Вязович поднялся на 16-е место. Лидером гонки остается Жерар де Рой, которому белорусский экипаж уступает 3 часа 25 минут. Второе место занимает Дмитрий Сотников, третье – Эдуард Николаев.



Экипаж под управлением Алексея Вишневского финишировал на седьмом этапе на 16-й позиции. Его время – 1 час 57 минут, а разница с лучшим результатом – 16 минут. В генеральной классификации экипаж сохраняет 20-е место, проигрывая «летучему голландцу» 4 часа 47 минут.



МАЗ Александра Василевского из-за прокола колеса прошел спецучасток менее удачно – на 20-й позиции, оставив на трассе 2 часа 10 минут и проиграв победителю заезда 29 минут. В турнирной таблице белорусский экипаж занимает 11-е место и отстает от лидера гонки на 1 час 38 минут.



«Мы были слегка расстроены тем, что спецучасток сократили, поскольку стараемся использовать любую возможность, чтобы повысить свои позиции. Спецучасток прошли уверенно, однако без необходимости старались не рисковать – тем более что ливни размыли большую часть трассы. К сожалению, Александр Василевский проколол колесо, которое пришлось экстренно менять, поэтому финишировал не в первой десятке», – подчеркнули в «МАЗ-СПОРТавто».



Восьмой этап приведет гонщиков в аргентинский город Сальта. Протяженность спецучастка должна составить 492 км, однако организаторы могут внести изменения в маршрут. Предполагается, что экипажи столкнутся с серьезными препятствиями в виде крупных дюн.



На «Дакар» белорусы привезли два обновленных спорткара МАЗ. Гоночные автомобили оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 л.с., которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. В автомобили также встроена система круиз-контроля. Экипаж Александра Василевского ведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.



Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим – velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран – Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км, среди испытаний – изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусских «зубров» выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.